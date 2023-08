Ciclismo | capitani e seconde punte dell’Italia ai Mondiali I possibili schemi tattici da attuare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’Italia di Daniele Bennati non si presenta con i favori del pronostico aididi scena a Glasgow il prossimo 6 agosto. Così come accaduto un anno fa in Belgio, gli azzurri dovranno cercare il modo per ritagliarsi un ruolo da protagonista in una gara che vede altri corridori come favoriti assoluti. Ma quale potrebbe essere l’assetto tricolore domenica? Proviamo a costruirlo insieme. Iazzurri possono essere Alberto Bettiol e Matteo Trentin. Entrambi hanno mostrato una condizione in crescita all’ultimo Tour de France, riuscendo anche ad inserirsi nella fuga giusta. Ci vorrà una giusta dose di scaltrezza per rimanere con i migliori quando si decideranno i giochi per la maglia iridata ma non è detto che uno di loro, magari il vincitore del Fiandre 2019, possa provare a far saltare il ...