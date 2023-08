“Ciao | sono io…” Perde il marito e decide di donare gli organi Dopo 10 anni succede una cosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 agosto 2023)la tragedia in autostrada, la notizia arriva10 da quel fatidico giorno. Correva il 2013 quando Roberto Cona ha perso la vita a causa di un incidente stradale. L’uomo aveva deciso di trascorrere le vacanze insieme alla moglie e così la coppia era in viaggio per raggiungere la Sicilia quando poi purtroppo è avvenuta la tragedia.dieciperò la vedova ha ricevuto una lettera che ha lasciato senza parole. La storia commuove il web. Muore ildii suoi. Un lutto che segna per sempre l’esistenza, soprattutto se a essere diviso dalla morte è un grande amore come il loro. Correva l’estate 2013 quando Roberto Cona era alla guida del mezzo per raggiungere la Sicilia e trascorrere un periodo di vacanze in ...