Ciampino – Dal rogo dei rifiuti alti livelli di benzopirene

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Daldeiche il 29 luglio aha coinvolto l’impianto di stoccaggio e recupero dinon pericolosi, è stata accertata nella zona la presenza, non solo di diossina, ma anche didi, la sostanza cancerogena più pericolosa, 94 volte superiore alla soglia massima consentita. La zona interessata comprende, oltre a,le vicine frazioni di Cava dei Selci e Santa Maria delle Mole. I risultati delle analisi dell’aria di Arpa Lazio mostrano per ilun valore di 94 ng/m3, mentre la soglia da non superare è soltanto di 1. Le analisi confermano anche l’alta presenza di diossina, 37 pg/m3 (contro una soglia suggerita dall’Oms di 0,1-0,3 pg/m3). Le cose cambiano già a circa 600 metri ...