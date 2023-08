Chiara la matrice neofascista | chiediamo verità | Schlein sulla strage di Bologna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ellyè arrivata ain occasione del 43° anniversario dallache ha colpito la città emiliano-romagnola il 2 agosto 1980. Quella mattina morirono 85 persone e altre 200 rimasero ferite. "Come ogni anno siamo qui aal fianco dei familiari delle vittime dellae per ribadire che non accettiamo alcun tentativo di depistaggio ulteriore, alcun tentativo di riscrivere la storia", ha detto la segretaria del Partito democratico. "Le evidenze processuali già chiariscono che questa è stata unadie anche con un intento eversivo", ha aggiunto. "Continuiamo a chiedere la pienae giustizia: c'è un diritto allache non appartiene solo, anche se per primi, ai ...