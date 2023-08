Chi verrà dopo il grande Buffon

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'ultimo tiro, imparabile anche per lui, è stato quello dell'età. Nemmeno Gigi, Superman tra i pali fino a 45 anni, è riuscito a fermarlo, e il momento di dare l'addio al calcio è arrivato anche per lui. Con un però importante: lui il tempo lo ha comunque battuto, unico nel suo genere a restare in campo per 28 anni, una carriera infinita. 28 anni di parate, ma soprattutto 28 anni di sacrifici fatti con il sorriso, allenamenti che non pesavano, partite da vivere con l'entusiasmo di chi sa di fare la cosa più bella del mondo, giocare a calcio. Tutto questo è stato Gigi, tra i migliori di sempre nel suo ruolo, sicuramente il piùdegli ultimi 25 anni. Ha deciso di vivere tra i paliaver visto Thomas N'Kono, numero uno del Camerun a Italia '90, una folgorazione....