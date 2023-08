Che fine farà l' Italia | Andreas Reiter | il gufo austriaco sparge meteo-terrore

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Fino a non troppo tempo fa la parola “futuro” si portava dietro un valore positivo, il domani sarebbe stato migliore di oggi. E invece pare non sia più così: il futurologo (che mestiere sia esattamente non si capisce) è fomentatore di disgrazie, disegnatore di scenari foschi, un apocalittico travestito da parascienziato, di lingua tedesca e sputtanatore. L'ultimo in ordine di apparizione si chiama, è, e sta dicendo in giro che per colpa del surriscaldamento globale il sud dell'Europa perderà molti turisti stranieri che il caldo non lo sopportano e semmai verranno inin autunno oppure sceglieranno laghi e monti di cui peraltro siamo altrettanto ben forniti. Tutti i guai della calura estiva, insomma, si sono manifestati in questo 2023 perché l'ha la guida a ...