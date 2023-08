Modellante e di tendenza. Daa Helena Christensen, il costume da bagno dell'Estate 2023 è il seersucker Grazie ad un particolare effetto stropicciato, il costume seersucker donna avvolge il corpo nascondendo ...marinière (e tutti i look principeschi) per il 100esimo anniversario di Ranieri III La famiglia regnante monegasca ha dato il via ai festeggiamenti in onore del 100esimo ...sale a cavallo per la sfilata d'alta moda di Chanel X Toni Thorimbert e i cavalli ' Questa campagna è tutta passione: la mia per i cavalli, che dai racconti familiari risale a un ...

Charlotte Casiraghi: i 10 look che raccontano la sua storia Vanity Fair Italia

Ancora una volta Carolina di Monaco è costretta a coprire le mosse azzardate del figlio, ecco di chi si tratta.Caratterizzato da un effetto stropicciato, nasconde difetti e assicura supporto al seno. Intero o bikini, il costume seersucker piace anche alle star ...