Champions League | chiuso il secondo turno | ok Dinamo Zagabria e Copenaghen Mertens salva il Gala | Champions League

(Di mercoledì 2 agosto 2023) 2023-08-02 23:17:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ildi qualificazione alla fase a gironi dellaè passato agli archivi. Nessun problema per la, che batte ancora l’Astana, e per il, vittorioso sul Breidablik per 6 a 3. Passa anche iltasaray: grazie a Driesche, con un gol al volo, sancisce l’eliminazione dello Zalgiris. Servono i calci di rigore al Servette per fare fuori il Genk e al Klaksvik. Passano il Molde e, ai supplementari, gli israeliani del Maccabi Haifa. Successo anche per il Rakow che supera il Qarabag, I risultati:Astana – Din.0-2 (0-4)Qarabag – Rakow 1-1 ...

Dopo il pareggio in Lituania, al Galatasaray basta una perla di Mertens per passare il turno contro lo Zalgiris. La sorpresa è il Klaksvik che batte l'Hacken ai rigori. Stesso risultato per il Rakow, ...Commenta per primo Il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi dellaè passato agli archivi. Nessun problema per la Dinamo Zagabria , che batte ancora l'Astana, e per il Copenaghen , vittorioso sul Breidablik per 6 a 3. Passa anche il Galatasaray : ...Per questo, UEFA.com celebra uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi della UEFA. Classifica presenze assoluta Forse non sai che... Lo sport è nel DNA di Buffon. Sua madre ...

I pronostici di mercoledì 2 agosto: Champions League e amichevoli Il Veggente

Si è chiuso stasera il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Tutto facile per la Dinamo Zagabria, che bissa il successo dell'andata e passa anche sul campo dell'As ...Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...