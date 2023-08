Cessione pronta per l’azzurro | il calciatore resterà in Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il Napoli, ancora fermo per quanto riguarda gli acquisti, continua invece a muoversi in ambito rinnovi e sul mercato in uscita. Un azzurro, infatti, è pronto a lasciare il club partenopeo. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si prepara a vivere una nuova stagione diA da campione d’Italia. L’entusiasmo maturato nei confronti della società e dei giocatori da parte dei tifosi permane per lo più anche in attesa dei primi acquisti. Il club, infatti, in questa prima fase della finestra estiva di calciomercato, si è concentrato maggiormente sui rinnovi e sull’assicurarsi quindi le prestazioni di giocatori chiave e protagonisti dello scudetto anche per la prossima stagione. Ancora nessun movimento, invece, per quanto riguarda le operazioni di mercato in entrata, oltre il ritorno di Pierluigi Gollini. Il Napoli è alla ricerca soprattutto di un difensore centrale, che ...