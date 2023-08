“C’è un uomo armato” Evacuato il senato degli Stati Uniti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’edificio delsituato a Capitol Hill, a Washington, è stato svuotato a seguito dell’avviso riguardo la potenziale presenza di un individuo imbracciato. Le forze di sicurezza del Capitol Police stanno attualmente perlustrando l’area. La notizia è stata diffusa dalla rete televisiva Nbc, che ha citato diverse fonti. La polizia di Washington ha comunicato attraverso un post su Twitter che gli agenti stanno “esaminando l’interno e le aree circostanti gli edificiuffici delin risposta a una chiamata d’emergenza al 911”. Hanno inoltre invitato tutti a mantenere le distanze “dall’area interessata perché le indagini sono in atto”. Si raccomanda a chiunque si trovi all’internoedifici deldi “trovare un luogo sicuro” a fronte della possibile presenza di un soggetto apertamente ...

" Se vi trovate all'interno degli edifici del Senato , tutti i presenti dovrebbero mettersi al riparo in quanto è stato segnalato un possibilearmato attivo. Non abbiamo alcuna segnalazione ...Nel dispositivo del gip si legge che la ragazza avrebbe opposto una debole resistenza alla furia omicida dell', che l'ha aggredita improvvisamente mentre lei dormiva. Il 23enne " sostiene di aver ...'Se solo voi sapeste quanto è dolce e umile quest'. Grazie di cuore' , commenta Manuel Marascia, il fidanzato di Isabella Recalcati. Non mancano all'appello il resto dei protagonisti di questa ...