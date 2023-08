C' è un sabotatore in affanno

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Da big a Gianburrasca della politica italiana, oggi Matteo Renzi ansima per il gradimento ai minimi in vista delle Europee. E manda scomposti messaggi a destra (soprattutto) e a manca. Con la dieta a digiuno intermittente ha perso sei chili. «Occhio però, bisogna anche fare movimento. Il primo a farmi una capa tanta con questo metodo è stato Fiorello». Quella di Matteo Renzi sembra proprio un’estate dimagrante, in polo col colletto Hamptons (rialzato da gagà) e bermuda, lontano dalla bagarre e dalle sciabolate, caratterizzata dal «movimiento lento» che in politica non è mai un «movimiento sexy». Corre sul posto per non dare nell’occhio, il leader di Italia Viva; dimagrisce lui e non mette su muscoli il suo partito, sempre anemico nei dintorni del 3 per cento, vittima dello stallo del fondatore alla ricerca di un’identità, di una sponda, nell’immensa prateria del Centro ultimamente poco ...