Cavallette | perché sono arrivate nelle spiagge della Romagna?

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Le temperature in constante aumento sembrano essere alla base delle ricorrenti invasioni questi insetti, oltre che di altre specie non originarie del territorio italiano

'Ci mancavano le. Mai come nel corso del 2023 abbiamo conosciuto in Romagna i pesantissimi effetti dei ... E non si provi a dire che infondo sono sempre accaduti,la frequenza e l'...In politica però si può vincere soloc'è qualcuno che perde. E chi perde, in questo caso, ... a costruire, con zelo mandibolare, i presupposti di questa invasione di. Come potrebbe ......vallate del comune di Riolo Terme sono state letteralmente invase da voraci sciami di. A ... ora purtroppo direi che è anche peggiogli sciami sono ancora più numerosi e fanno più ...