Catanzaro | è linea verde! Presi in prestito Ambrosino e D’Andrea

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il, club della Calabria, neopromosso in Serie B dopo un’ottima stagione in Serie C, ha impostato una campagna acquisti all’insegna dellaverde. Sono state, infatti, ingaggiate nelle ultime ore con la formula deldue promesse del nostro calcio. Ad arrivare in Calabria, dal Napoli e dal Sassuolo, sono. Entrambi giocatori giovanissimi, 2003, 2004 invece, in Calabria possono trovare spazio e togliersi le prime soddisfazioni da titolari tra i grandi. I due saranno allenati da mister Vivarini. Questa duplice operazione che riguarda due giovanissimi talenti delle nazionali giovanili inoltre è una manna per Mancini e il progetto Italia. Infatti, la possibilità di crescere giocando in Serie B, spesso magari ...

... in fase di accreditamento, si affiancherà a quello dell'Universita Magna Graecia diche, ... L'impostazione del governo Meloni è incon i progetti messi in piedi dalla Regione che, in ...... in fase di accreditamento, si affiancherà a quello dell'Università 'Magna Graecia' di... L'impostazione del governo Meloni è incon i progetti messi in piedi dalla Regione che, in meno ...Sole e caldo a. vedi anche Inflazione climatica, prezzi beni e servizi: +3,2% per il ... mentre al Sud e sulle Isole le temperature si attesteranno gradualmente a valori incol periodo. ...

Pnrr, Rapani: "A rischio i fondi per l'elettrificazione della linea jonica Sibari-Catanzaro-Lamezia" Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

Il senatore di Fdi: "Sottoporrò la questione all’attenzione del ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, e del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele ...ROMA «L’elettrificazione della linea ferroviaria jonica Sibari-Catanzaro Lido-Lamezia Terme è un opera pubblica, strategica, fondamentale per lo sviluppo dei territori e per questo auspico che la Sopr ...