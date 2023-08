Caso Luis Alberto | la replica degli agenti | Serve rispetto | rifiutata una mega offerta dall' Arabia'

NuovoAlberto per la Lazio . Il calciatore spagnolo, dopo aver disertato l'allenamento di ieri, ha dato forfait anche per l'amichevole in terra inglese contro l'Aston Villa . Il motivo è sempre la ...E' quanto scrive il vice presidente della BceDe Guindos in un articolo pubblicato sul blog ... In questo, dal punto di vista della stabilita' finanziaria, "il capitale non dovrebbe ...65 In casa Lazio è ufficialmente ri - esploso ilAlberto. Già qualche giorno fa il fantasista spagnolo con quella storia pubblicata sui social 'c'è un limite alla pazienza' aveva suscitato clamore, costringendo Maurizio Sarri a spedirlo in ...Luis Alberto non è partito per Birmingham con la Lazio che domani sera gioca un amichevole contro l'Aston Villa. Il centrocampista, assente oggi a Fiumicino, non ci sarà. Lo spagnolo è in polemica con ...Dopo la bufera scoppiata prima dell'amichevole della Lazio contro l'Aston Villa, arriva la risposta dell'agenzia You First ...