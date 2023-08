(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tutto è successo ieri sera, quando un fiorentino di 50 anni è entrato in un bar per acquistare delle sigarette. Aveva lasciato un attimo incustodita la sua bici. Da lì, l'inizio della serata da incubo

Cascine, tentano di rubargli la bicicletta e poi lo aggrediscono LA NAZIONE

Firenze, 2 agosto 2023 – Un tentato furto di bici si è trasformato in tentata rapina. E’ successo ieri sera, quando in zona Cascine la Polizia ha arrestato un 18enne tunisino accusato di aver tentato ...Ieri sera, 1 agosto 2023, nei pressi delle Cascine, la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne tunisino accusato di aver tentato di rapinare, insieme ad un presunto complice minorenne, un uomo ...