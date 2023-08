Caro Gigi | per tutti noi portieri sarai sempre un mito

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 agosto 2023), avevo otto anni quando per la prima volta ho indossato dei guanti da portiere e ho difeso la porta di un campo da calcio in una partita “vera”. Non ero nient’altro che un bambino, un bambino che non aveva ancora idea di cosa quei guanti e quel ruolo avrebbero significato per lui negli anni a venire. Ne avevo ancora meno – solamente sei – quando in una calda serata del luglio 2006 a Berlino l’Italia vinse il Mondiale per la quarta volta nella sua storia. Nonostante la giovane età ricordo distintamente quella partita: ero andato dai miei zii per vedere la finale insieme ai cugini, una finale che si sarebbe poi rivelata per gli italiani l’evento calcistico per eccellenza nel primo decennio del ventunesimo secolo. E di quell’infinita partita ho ancora oggi davanti agli occhi un preciso momento. Minuto 104, il secondo tempo supplementare è ormai ...