Caro benzina | prezzo medio carburanti di oggi

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Ildie diesel self registrato alle ore 8.00 di, 2 agosto, lungo la rete stradale e autostradale nazionale è rimasto sostanzialmente stabile e saldamente al di sotto dei 2€/l, replicando di fatto i valori registrati nel corso della mattinata di ieri, giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo di esposizione dei prezzi medi. Questi i dati emersi dal monitoraggio giornaliero elaborato dal Garante per la sorveglianza dei prezzi sulla base dei dati estratti dall’Osservatoriodel Mimit. Con riferimento ai prezzi in vigore alle ore 8.00 di, 2 agosto, ilnazionale stradale dellaself si attesta a 1,922 eur/litro (+0,007 €/l rispetto a ieri, dunque con una variazione ...