Carlos Alcaraz | incredibile ma vero | lo sport preferito del numero uno al mondo non è il tennis

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il fuoriclasse delè un giovane pieno di sorprese: ecco tutto quello che non sapete su di lui. Per molti di noiGarfia non ha bisogno di presentazioni. Il giovane enfant prodige spagnolo, 20 anni da poco compiuti, è il più giovaneta nº 1 delnella storia del ranking ATP. Complessivamente vanta ben dodici titoli conquistati nel circuito maggiore, tra cui due tornei del Grande Slam e quattro Masters 1000. Ma nella sua vita non esistono solo le racchette.è diventato il1 mondiale più giovane nella storia delmaschile, a soli 19 anni, 4 mesi e 7 giorni. (Ansafoto – Grantoscana.it)Quali sono le passioni ...

... De Minaur e Zverev), perdendo poi al quarto turno contro il vincitore del torneo(e strappandogli il primo set). Melissa Satta e Matteo Berrettini, il tennista è pronto per i tornei ...TIFOSO DIToni è entusiasta dell'erede di Rafa,: "Ci sono altri giocatori competitivi ad alto livello che possono far male più di altri, come anche Aliassime (che allena all'...Al via invece tutti gli altri big, dal campione di Wimbledona Daniil Medvedev , che a inizio stagione aveva fatto faville sul cemento. Presenti anche ben quattro giocatori azzurri: ...

Tennis, Goran Ivanisevic: "Solo Djokovic e Sinner reggono il ritmo di Alcaraz. Carlos può minacciare il record di Slam di Novak" OA Sport

Sale l'attesa per il National Bank Open, il Masters 1000 che andrà in scena sui campi in cemento di Toronto dal 7 al 13 agosto. L'evento non solo aprirà la stagione dei grandi appuntamenti in programm ...Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una buona stagione, caratterizzata in particolar modo dalla semifinale raggiunta a Wimbledon e da tra semifinali consecutive nei Masters 1000. Il tennista ...