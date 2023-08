Carburanti - Non si arresta il trend dei rialzi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I rincari di benzina e diesel sembrano ormai inbili nonostante gli auspici del governo: l'obbligo di esposizione dei listini medi, stabilito dal Decreto Trasparenza, non sta sortendo alcun effetto come presagito da associazioni di categoria o altre realtà del settore. "Non si fermano ideialla pompa", afferma Staffetta Quotidiana nella sua rilevazione giornaliera. "A spingere sono le quotazioni dei prodotti raffinati, i cui aumenti dipendono a loro volta in larga parte dal basso livello delle scorte, dalla fermata per manutenzione di diverse raffinerie in Europa, Asia e America, e dal picco della domanda Usa per la 'driving season', la stagione dei viaggi negli Stati Uniti". Si tratta, secondo la testata specializzata, di "un mix di elementi che ha portato i prezzi della benzina alla pompa ai massimi del 2023, ...