Carburanti alternativi - Perché le auto a idrogeno sono in realtà delle elettriche?

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Molti vedono nell'la chiave di un sogno, quello del motore termico a zero emissioni. La logica è semplice: quando brucia, legandosi con l'ossigeno, il primo elemento della tavola periodica produce semplicemente acqua. La formula chimica H2O, d'altronde, la conosciamo tutti. Fra i sostenitori di questa alternativa green troviamo nientemeno che Akio Toyoda, presidente di Toyota, che ha di recente presentato laCorolla Cross H2 Concept. Il prototipo sarà spinto da una versione modificata del tre cilindri 1.6 turbo della GR Yaris, alimentato appunto a. Ma non si fermeranno qui. in arrivo anche un V8, sempre alimentato ad, attualmente in fase di sviluppo in collaborazione con Yamaha. Come dire: le cose o si fanno bene, o non si fanno. Stiamo parlando, dopotutto, di un ottimo combustibile: bruciando 1 kg di ...