Cara Unesco | Venezia città morente è una fissazione antica

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La certificazione che agosto è iniziato, non potendo più fare affidamento sul grande caldo (il mese “si preannuncia molto più dinamico e ricco di colpi di scena”, scrivono i guru del meteo, manco fosse una serie tv), arriva puntuale dall’. E’ il mese dei cervelli in vacanza, dunque da “uno degli enti inutili più costosi sulla faccia della Terra” (Cacciari dixit) e precisamente dal ramo specialista in disastri, il World Heritage Centre, arriva l’allarme scemo: una raccomandazione per inserirenella lista dei Patrimoni dell’umanità in pericolo.che muore, signora mia. Chi l’avrebbe mai detto? Scrivono gli addetti alla black list che “il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti irreversibili” per. Dove “il continuo ...