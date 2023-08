Caos sul nuovo dress code alla Camera | cosa succede su cravatta e scarpe da tennis

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) «Così ci siamo complicati la vita, non voglio essere nei panni di chi dovrà decidere se l'abbigliamento di chi entraè adeguato o no». In Transatlantico qualcuno - un deputato - usa una metafora («essere nei panni di») ma non si nasconde che il via libera all'ordine del giorno sula Montecitorio sarà una ‘piccola' grana. Intanto per i Questori Paolo Trancassini (Fdi), Alessandro Benvenuto (Lega) e il pentastellato Filippo Scerra che dovranno ‘normare' l'impegno all'abbigliamento decoroso nel Palazzo. L'Aula questa mattina ha votato la versione light della proposta relativa «al rispetto del decoro formale» del meloniano Salvatore Caiata, ex del M5S poi passato con il partito di Giorgia Meloni. Non è più presente il riferimento nel testo al «divieto indistinto per chiunque - parlamentare, ...