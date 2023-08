Caos ai servizi sociali per l’interruzione del Reddito di Cittadinanza Cisl Fp Caserta | “Personale a rischio”

(Di mercoledì 2 agosto 2023)disospeso con SMS.presi d’assalto, ala struttura delper la presa in carico. LaFP esprime profonda preoccupazione per il disagio delino nelle Amministrazioni Comunali, impegnate nell’assistenza ai cittadini che, nelle ultime ore, hanno ricevuto il messaggio di sospensione deldi. “Ilino è stato preso d’assalto dai cittadini – racconta Franco Della Rocca, segretario generale di categoria – che hanno protestato, mettendo a repentaglio la sicurezza degli operatori addetti ai. ...

In attesa eventuale presa in carico da parte deisociali '. Con questo messaggio, inviato ... Ma da quel giorno, scatta ile parte una lunga baraonda burocratica . Quello che è noto è che ......inviato dall'Inps che sospende l'assegno - ANSA E a chi l'accusa di essere sparita dopo il... anche in considerazione delle criticità e delle ricadute suisociali e sui centri per l'...A settembre si rischia il, e ancora non è chiaro se saranno garantiti ie il personale, e se in bilancio il denaro è sufficiente. Siamo contrari a questo falso sistema di promozione del ...

Il racconto della settimana di caos dopo lo stop al Reddito: l’sms, i servizi sociali, i… Il Fatto Quotidiano

Reddito di Cittadinanza, a decine le famiglie che saranno escluse anche a Comiso. Bellassai (Pd): situazione difficile ...Una notifica nel telefono, un sms con poche e confuse parole: “Domanda di RDC sospesa come previsto dall’art. 13 del DL 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei se ...