Canottaggio | per l’Italia ultimo raduno prima dell’inizio dei Mondiali

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si avvicina perdelil Mondiale.di aprire le danze nella più importante competizione continentale, gli azzurri si sono riuniti per l’ultima voltadel Mondiale per mettere a punto gli ultimi dettagli. La Nazionale maggiore azzurra si appresta a ritrovarsi a Piediluco per l’premondiale, che servirà al direttore tecnico, Francesco Cattaneo, e al suo staff per rifinire gli ultimi dettagli della preparazione e per definire gli equipaggi che difenderanno i colori azzurri sul bacino dell’Ada Ciganlija. A questo collegiale, che si svilupperà dal 4 al 26 agosto, sono stati convocati 51 atleti, di cui 30 uomini e 21 donne, che saranno seguiti dal dt e dal suo staff, composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico ...