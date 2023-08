Cani da salvataggio Sics | grazie ai bagnini a 4 zampe le spiagge italiane sono più sicure

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tra gli ultimi straordinari salvataggi, quello di sabato scorso: una ragazza stava facendo il bagno da sola a Montalto di Castro, sul lungomare laziale, ma, per il mare mosso e la forte corrente, non riusciva a tornare a riva. Se si è salvata è merito del prontissimo intervento del Labrador Mira e del Golden Retriever Philyp: due unità cinofile. In altre parole,daaddestrati per lo scopo.da, i quattroguarda le foto ...

Diverso è il discorso per idae per iguida dei non vedenti, non sussistendo per loro alcun limite di accesso. Quanto alle spiagge libere , ogni anno le Regioni, con ordinanza ...È quello che cerca di fare Valeria con i suoi, grazie al suppporto dell' Unità d'Emergenza Lav . Incendi in Sicilia, ildi 15 persone rimaste isolate a San Vito Lo Capo X Leggi anche ...... dove abita il cacciatore che ha fatto sparire iche gli sono erano sequestrati due volte per maltrattamento. advertisement Per altre notizie simili clicca qui:di una tartaruga ...

Cani da salvataggio Sics, con loro spiagge più sicure Io Donna

Si ricorda che possono esserci delle eccezioni se il cane presente sulla spiaggia è un animale da accompagnamento e da salvataggio. Leggi anche In spiaggia con cani ed animali domestici Per gli ...Grazie a un accordo con il Municipio Ponente e la Guardia Costiera di Genova, tornerà il presidio dei nuclei cinofili della Sics tutte le domeniche, più la giornata di Ferragosto sulla spiaggia libera ...