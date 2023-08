Candlelight Concerts

Concerti Candlelight, gli appuntamenti di marzo. gazzettadimilano.it

Candlelight è un tipo di concerti che vengono eseguiti al pianoforte, o da quartetti d’archi, circondati da centinaia di candele. La particolarità è proprio l’atmosfera romantica e suggestiva che si ...HAVING already enthralled audiences in more than 100 cities across the world, the mesmerising Candlelight Concert series will come to Cork in October for some magical performances at the atmospheric ...