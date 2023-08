Cancro colorato | saranno abbattuti 13 platani ad Avellino Foto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ iniziata stamane l’operazione di abbattimento di tredici, lungo viale Italia, i quali sarebbero infetti dal, una patologia nefasta che si sviluppa a carico degli organi legnosi degli alberi a causa dell’azione del fungo ascomicete “Ceratocystis”. La lotta a questo parassita è divenuta obbligatoria in applicazione del DM del 29 febbraio 2012 e, purtroppo, dovrà essere attuata anche a discapito degli alberi secolari che si trovano nella nostra città. L’intervento si è reso necessario per evitare che il fungo possa attaccare anche altri alberi ancora sani e gli operai, da stamane, hanno incominciato a tagliare i rami ammalati nei pressi della scuola secondaria di primo grado, Francesco Solimena. “L’ufficio filosanitario della Regione Campania ha ordinato l’abbattimento di 13 ...

