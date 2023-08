Canada | il premier Trudeau e la moglie si separano dopo 18 anni

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – "molte importanti e difficili conversazioni, abbiamo preso la decisione di separarci". Così ilcanadese Justine la, Sophie Grégoire, hanno annunciato su Instagram la loro separazione18di matrimonio. "Come sempre rimaniamo una famiglia unita da un profondo amore e rispetto l'uno per l'altro e per tutto quello che abbiamo costruito e continueremo a costruire", continua il messaggio dell'ormai ex coppia che poi aggiunge: "Per il bene dei nostri figli, chiediamo che voi rispettiate la nostra e la loro privacy". Il 51enne leader progressista canadese –dal 2015 – e la 48enne Gregoire, che è stata giornalista radiotelevisiva prima di assumere il ruolo di first lady, si sono sposati ...