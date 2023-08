Camerota | controlli sull’imposta di soggiorno

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna task force delle forze dell’ordine è impegnata da questa mattina in un’operazione di controllo a tappeto riguardante l’imposta die la registrazione dei clienti all’interno delle strutture ricettive del Comune di. L’obiettivo di questa massiccia operazione è garantire il rispetto delle normative locali e favorire una gestione più trasparente delle attività turistiche nella zona. A darne notizia l’ufficio stampa del Comune di. Questa iniziativa mirata dimostra l’impegno delle autorità locali nel contrastare eventuali irregolarità nel settore turistico. L’imposta diè uno strumento essenziale per finanziare servizi e infrastrutture per il benessere dei turisti e per lo sviluppo del territorio. Ogni ospite che alloggia in una struttura ricettiva è ...