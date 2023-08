Camera | Semenzato Nm | ' nessuna imposizione | sul dress code deciderà ufficio presidenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Ladei deputati è la casa del Parlamento italiano insieme al Senato della Repubblica. E' assolutamente ragionevole chiedere che gli ospiti e i frequentatori di questa casa abbiano un abbigliamento paragonabile all'importanza delle sue funzioni. Per questo, a nome di Noi moderati, ho presentato un ordine del giorno, che oggi è stato approvato, per introdurre specifiche disposizioni, nel regolamento delladei deputati, volte a prevedere che l'abbigliamento dei deputati, dei dipendenti e di tutti gli altri frequentatori delle sedi dellasia consono alle esigenze di rispetto della dignità e del decoro dell'istituzione. L'odg non è né limitativo della libertà di espressione né impositivo, la decisione verrà demandata all'didove tutti sono ...