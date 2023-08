Camera | iniziano le vacanze | quando torneranno le Commissioni?

(Di mercoledì 2 agosto 2023)le: chiusura dei battenti, quantoleal lavoro? Tutto quello che serve sapere in meritoleestive per buona parte dei politici appartenenti alla. Dopo la pausa estiva i lavori dell’Aula dellariprenderanno a partire dal mese prossimo, precisamente martedì 5 settembre. Si inizierà con la discussione di alcuni importanti disegni di legge di ratifica. Per quanto riguarda le, invece,a riunirsi esattamente una settimana prima. A partire dal 28 agosto. La conferma arriva direttamente durante la conferenza dei capigruppo che si è svolta negli ultimi minuti a Montecitorio. Aula(Ansa ...

I tre si incontrano nel 1985, anno in cuia lavorare insieme per Radio Popolare e a ... grazie alla partecipazione a programmi come Smile, con Gerry Scotti, CandidShow, Il gioco dei 9, ......ti va bene per fare melina ma se appena ti muovi distruggi un'intera cristalleria allorai ...perfino le perplessità emerse da un dossier recentissimo a cura del servizio studi della...di compensazione La attraversano gli astronauti , con la tuta, quando escono per una "... Atterraggio senza ruote Per rientrare nell'atmosfera gli astronauti, ancora in orbita,a frenare ...