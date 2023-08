Camera | Fassino mostra in aula cedolino | ' 4718 euro al mese non è stipendio d' oro' **

... "Il primo intervento sui vitalizi è stato fatto in una legislatura in cui i presidenti die ... "Io non voterò a favore di questo ordine del giorno - ha detto in Aula Piero, del Pd - Con ...... 'Il primo intervento sui vitalizi è stato fatto in una legislatura in cui i presidenti die ... 'Io non voterò a favore di questo ordine del giorno - ha detto in aula Piero, del Pd - . ...... 'Il primo intervento sui vitalizi è stato fatto in una legislatura in cui i presidenti die ... 'Io non voterò a favore di questo ordine del giorno - ha detto in aula Piero, del Pd - . ...Via libera all'unanimità dell'Aula della Camera al consuntivo 2022 e al bilancio 2023 di Montecitorio. L'ok è arrivato con 290 sì. Un solo astenuto, Piero Fassino.“Si fa chiarezza dopo le consapevoli menzogne di Conte e del M5S – ha esordito Giovanni Donzelli, FdI – Non è il governo a ripristinare i vitalizi, Conte è professore di diritto e dovrebbe saperlo, c’ ...