Camera di commercio di Napoli | le associazioni si rivolgono al ministro Urso | Ente da commissariare

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Lestoriche del sistema produttivo napoletano Acen, Claai, Cna, Cdo Campania, Confapi, ConfCampania, Confesercentie Unione Industrialihanno chiesto aldelle Imprese e del Made in Italy il commissariamento delladidi“per gravi e reiterate violazioni di legge”. In una conferenza stampa, lehanno ripercorso le tappe della gestione dell’dal 2018 ad oggi, parlando di “illegittimità reiterate, assenza di confronto, rilevanti imprecisioni e discrasie, anche in riferimento ai documenti più importanti: programmi di attività e bilanci che hanno chiuso, con una erosione delle riserveli che ...