Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023 oggi | orari mercoledì 2 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dopo una giornata inaugurale caratterizzata dai ranking round, entrano definitivamente nel vivo quest’i Campionatidiconin corso di svolgimento a Berlino. Il prato di Maifeld, all’interno dell’Olympiapark, ospiterà infatti le eliminatorie di tutte le prove a squadre dell’olimpico e della divisione compound. LA DIRETTA LIVE DEIDICONDALLE 10.15 Fari puntati in particolare sui terzetti del ricurvo, che affronteranno i primi turni del tabellone a eliminazione diretta (fino ai quarti di finale) per continuare a sperare nel pass diretto a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Solo i team medagliati in questa rassegna iridata qualificheranno la propria squadra alle prossime Olimpiadi, mentre tutti ...