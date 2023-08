Calderone “Tuteliamo più fragili | qualcuno soffia su disagio sociale”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “In relazione alle misure di superamento del reddito di cittadinanza, le misure introdotte da questo Governo con il decreto Lavoro, in particolare l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, sono volte a tutelare le persone e i nuclei contà, nonchè a sostenere i soggetti, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, appartenenti a nuclei vulnerabili nella ricerca di un'occupazione”. Lo ha detto il minisro del Lavoro, Marina, rispondendo a un'interrogazione al question time alla Camera. “Con riferimento alla sospensione del reddito di cittadinanza per chi ha già fruito di 7 mensilità e dei riflessi del nuovo impianto normativo, alcune regioni hanno evidenziato di aver già avviato una proficua collaborazione con le sedi territoriali dell'Inps” ha aggiunto. “Per quanto riguarda, invece, i nuclei in ...