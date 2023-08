Calciomercato Roma | Marcos Leonardo ad un passo | ultime news

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Laaccelera per, ventenne attaccante brasiliano del Santos. La società giallorossa, secondo ledi, avrebbe presentato un'offerta complessiva superiore ai 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il baby viene accostato dai media britannici ad alcuni club della Premier League, in particolare l'Aston Villa. Come riferisce Sky Sport, lain realtà pare aver tagliato fuori tutta la concorrenza: la fumata bianca nella trattativa sarebbe legata alla definizione delle modalità di pagamento. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate

