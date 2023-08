Calciomercato Roma | Marcos Leonardo ad un passo | ultime news

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I giallorossi vicini all'acquisto del baby attaccante del Santos Laaccelera per, ventenne attaccante brasiliano del Santos. La società giallorossa, secondo ledi, avrebbe presentato un’offerta complessiva superiore ai 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il baby viene accostato dai media britannici ad alcuni club della Premier League, in particolare l’Aston Villa. Come riferisce Sky Sport, lain realtà pare aver tagliato fuori tutta la concorrenza: la fumata bianca nella trattativa sarebbe legata alla definizione delle modalità di pagamento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.