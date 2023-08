Calciomercato Roma | idea Arnautovic per l’attacco

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il mese di agosto ha già catturato l’attenzione dei tifosi con nuove contrattazioni dal risultato inaspettato e talvolta con finali inimmaginabili. Ma ciò che accomuna tutte le trattative in quest’infuocata finestra temporale, è l’obiettivo di blindare la propria squadra in ogni settore. A tale sillogismo non si sottrae lache, in chiave, si è focalizzata su Markoper rafforzaregiallorosso. Si tratta di una scelta oculata, a fronte dell’affare Morata sempre più irto di ostacoli. Scopriamo i dettagli della negoziazione, per capire di che cosa si tratta., come arrivare adA colpire il mister José Mourinho sono delle qualità possedute dal talentuoso trentaquattrenne, che si confanno perfettamente ...

Commenta per primo Lacerca un attaccante sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport , tra le alternative si fa il nome dello svincolato Alexis Sanchez , 34enne cileno ex Inter.Gianluca Scamacca (LaPresse) -.itL'intesa definitiva con gli 'Hammers' potrebbe ... Il classe 1999 avrebbe preferito il ritorno alla, che non si è mai avvicinata al suo cartellino ...Ilregala sempre sorprese ". Osimhen fra rinnovo, Arabia e PSG: ' Arriva il maxi ... Lo stesso allae alla Lazio ". " Osimhen, in queste settimane, è stato al centro di trame di ...

Mourinho, nuovo messaggio alla Roma: l'indizio è nella foto di squadra Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Nello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, domenica 10 settembre 2023 (ore 21), si terrà la partita di calcio "The Legend Gianluca Vialli", in memoria del calciatore di ...Serve quanto meno un po’ di chiarezza nell’obiettivo principale: la Roma punta alla Champions Se sì, quanto ha fatto finora non basta. Non ha ancora un centravanti titolare e in queste amichevoli il ...