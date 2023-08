Calciomercato oggi | Psg | in arrivo Ramos dal Benfica

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Il Paris Saint Germain a caccia di Goncalo. I campioni di Francia hanno offerto 65 milioni, più 15 di bonus, per il 22enne centravanti dele, come riferisce il quotidiano portoghese A Bola, puntano a chiudere rapidamente la trattativa. Secondo l’emittente RMC, l’intesa tra le due società è ad un passo. Il Psg avrebbe già raggiunto un’intesa con il giocatore portoghese, pronto a firmare un contratto quinquennale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Roma accelera per Marcos Leonardo, ventenne attaccante brasiliano del Santos. La società giallorossa, secondo le ultime news di, avrebbe presentato un'offerta complessiva superiore ai 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il baby viene accostato dai media britannici ad alcuni club della Premier League, in ...alla mezzanotte brasiliana (le lancette sono cinque ore indietro rispetto all'Italia) si chiuderà ilin entrata verdeoro e il Santos - che ha qualche problema finanziario - non ...

Si infiamma il calciomercato in uscita della Juventus, la Salernitana piomba su Fabio Miretti e prende piede l’ipotesi della cessione già in settimana ...Parma, 2 agosto 2023 – Le dichiarazioni dell’attaccante Anthony Partipilo, rilasciate a Sky Sport a margine di Parma-Sassuolo. “Buffon E’ […] ...