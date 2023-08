Calciomercato | Monaco Preso il ghanese Salisu dal Southampton

Liverpool - Bayern1 (quota 2,65) Lens - Torino gol (1,67) Astana - Dinamo Zagabria gol (1,78) Terno da 7,87 volte la posta.Commenta per primo Niente Bayernper David Raya : il portiere spagnolo del Brentford ha accettato l'offerta dell'Arsenal.In campo anche Arsenal enell'Emirates Cup: i Gunners, che si sono rinforzati nel corso dele che puntano alla vittoria della Premier League dopo la rimonta subita dal Manchester ...

Monaco, UFFICIALE: colpo Salisu | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Continua la caccia per il post Kim del Napoli sul calciomercato: spunta un nuovo nome dal Brasile per la difesa di Rudi Garcia ...Prosegue la rivoluzione in casa Juventus. Probabile una nuova cessione per il club bianconero dopo quella di Arthur: Allegri valuta.