Calciomercato | Monaco Preso il ghanese Salisu dal Southampton

Il difensore africano si è legato con il club del Principato fino al 2028 ROMA - A un anno dalla fine del suo contratto con il Southampton, Mohammed Salisu ha firmato per il Monaco. Il difensore ghanese, che con la sua nazionale vanta 6 presenze e 2 gol, si è legato con il club del Principato fino al 2028. L'africano, che nel 2020 era stato vicino al Rennes, si unisce all'AS Monaco.

Il difensore africano si è legato con il club del Principato fino al 2028 ROMA (ITALPRESS) - A un anno dalla fine del suo contratto con il Southampton, Mohammed Salisu ha firmato per il Monaco.