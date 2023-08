Calciomercato | ManCity Accordo per Gvardiol | al Lipsia 90 mln

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il 21enne croato sarebbe il secondo rinforzo estivo dopo Kovacic MANCHESTER (INGHILTERRA) - Joskoalla fine indosserà la maglia del Manchester City. La stampa inglese dà per chiuso l'...

Il 21enne croato sarebbe il secondo rinforzo estivo dopo Kovacic MANCHESTER (INGHILTERRA) - Josko Gvardiol alla fine indosserà la maglia del Manchester City. La stampa inglese dà per chiuso l'accordo ...A vuoto l'ennesimo tentativo dei francesi PARIGI (FRANCIA) - Per Bernardo Silva la porta è chiusa. Il Paris Saint Germain, secondo "Le Parisien", avrebbe fatto un nuovo tentativo per il 28enne ...Il 28enne olandese era arrivato tre anni fa dal Bournemouth MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City blinda Nathan Ake. Ufficiale il rinnovo fino al 2027 del 28enne difensore olandese, 41 ...

Calciomercato: Psg. No ManCity per Bernardo Silva 'È incedibile' Tiscali

Il 21enne croato sarebbe il secondo rinforzo estivo dopo Kovacic MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Josko Gvardiol alla fine indosserà la maglia del Manchester City. La stampa inglese dà per ...A vuoto l'ennesimo tentativo dei francesi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Per Bernardo Silva la porta è chiusa. Il Paris Saint Germain, secondo "Le Parisien", avrebbe fatto un nuovo tentativo per il ...