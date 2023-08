Calciomercato Lazio | è fatta per Gustav Isaksen

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il mese di agosto non lascia un giorno ai tifosi per annoiarsi, grazie all’incessante turbinio di prestiti, acquisti e rinnovi. A perseguire tale sillogismo è anche ildella, quest’ultima ha intensificato il pressing sull’attaccante. Gli Aquilotti hanno deciso di investire sul baronetto danese, credendo in un suo ampio margine di miglioramento e volendo rafforzare il settore offensivo. Infatti il gioiellino del Midtjylland nella stagione 2022/2023 ha accumulato 45 presenze, 22 centri, 9 assist e 3.473’ all’interno dell’ambito rettangolo verde. Dunque come potrebbe essere utilizzato dai Capitolini nel prossimo campionato?, trattativa conclusa con? In pole position per dare nuova linfa alla rosa allenata ...