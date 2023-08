Calciomercato Lazio | da Luis Alberto a Kamada | ultime notizie oggi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Lo spagnolo destinato a saltare la trasferta in Inghilterratorna sotto i riflettori neldella. Secondo le, il calciatore spagnolo non dovrebbe partecipare alla trasferta inglese dei biancocelesti, attesi a Birmingham.è stato al centro di news e rumors relativi alla trattativa per il rinnovo del contratto, che sembrava vicinissimo. Intanto, dopo il vertice tra il presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri, la società lavora a nuovi colpi in entrata. I nomi caldi sono quelli di Gustav Isaksen e Daichi. L’esterno danese del Midtjylland si inserirebbe alla perfezione nello scacchiere del tecnico toscano. Per, libero a parametro zero ...

Non hanno mai affondato il colpo però e così Kamada si è deciso ad accettare la corte della. Anche Sarri alla fine, dopo i colloqui dell'altra sera con Lotito, si è convinto della bontà dell'...Luis Alberto, centrocampista spagnolo in trattativa di rinnovo con la(LaPresse) -.itAd aver fatto maggiore chiarezza sulla questione è stata l'agenzia You First che ne segue gli ...Laha già raggiunto l'accordo con Isaksen " che proprio ai biancocelesti segnò in entrambe le gare della scorsa Europa League (una vinta 5 - 1 dalla, l'altra persa 2 - 1) " per un ...

Luis Alberto non è partito con i compagni di squadra della Lazio per la trasferta a Birmingham: non prenderà parte all'amichevole contro l'Aston Villa. L'agenzia You First, che ne cura gli interessi ...La sessione estiva di calciomercato della Juventus vive una situazione di ... Il terzino italiano invece è tornato dopo il prestito alla Lazio e potrebbe tornare nella Capitale. La distanza tra le ...