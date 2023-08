Calciomercato Juventus e Napoli | Berardi via da Sassuolo?

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La bandiera neroverde apre all'addio dopo 12 stagioni Domenicovia da? Dopo una carriera in neroverde, l’esterno apre le porte ad una nuova avventura. L’ipotesi di indossare un’altra maglia, magari quella dellao delcampione d’Italia, prende corpo tra le news e le ipotesi del2023. “Non so se sarò qui”, ha dettoipotizzando un possibile addio dalla società emiliana dopo dodici anni. Una dichiarazione che ha destato l’interesse di varie società di Serie A, lasu tutte, in pole su Sisal a 4 volte la posta per l’acquisto del mancino azzurro entro il prossimo 31 agosto. Insegue i bianconeri il, ancora ferma in questa sessione di, offerto a 5 dagli ...

Commenta per primo Alla fine è successo, Gianluigi Buffon si è ritirato. Non poteva mancare l'omaggio della, che ha dedicato un commosso messaggio al suo ex portiere: Caro Gigi, oggi è molto difficile trovare le parole giuste. È molto difficile parlare di un calcio che oggi saluta il suo numero 1 ...Commenta per primo Milan, Napoli ehanno sondato il terreno con l'Atalanta per l'acquisto del centrocampista olandese Teun Koopmeiners . Eppure il club bergamasco, che la grande cessione l'ha completata con l'addio di Hojlund ...L'Arabia Saudita piomba anche sul difensore nella lista della: l'Al - Nassr beffa i bianconeri Nelle ultime ore al centro del mercato dellae non solo c'è lo scambio Vlahovic - Lukaku che sta prendendo le prime pagine dei giornali e dei siti web.

Il giornalista di Tuttosport, Roberto Galosso, ospite a TV Play, ha parlato del mercato in uscita della Juventus, toccando i punti chiave e la posizione della società rispetto agli addii di Dusan ..."Sei stato il giocatore che ha vestito più a lungo la nostra maglia, quello che ha vinto più titoli, il secondo in assoluto per numero di presenze, ovviamente il portiere con il maggior numero di ...