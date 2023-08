Calciomercato Inter | Scamacca nel mirino dell’Atalanta | ultime news

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I bergamaschi piombano sull'attaccante con un'offerta Duello per Gianluca. Il centravanti del West Ham, secondo lenotizie di, è un obiettivo die Atalanta, con la Roma sempre sullo sfondo. Il 24enne attaccante, che appare destinato a tornare in Serie A dopo una sola stagione in Premier League, è da tempo neldell’: il club milanese sarebbe pronto a chiudere un’operazione da 25-30 milioni di euro per aggiudicarsi la punta., secondo le ultimissime, è accostato anche all’Atalanta, che dopo la cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United cerca un 9 da schierare al centro dell’attacco. I bergamaschi, oltre al denaro da investire, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di un giocatore: si ...

I bergamaschi piombano sull'attaccante con un'offerta Duello per Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham, secondo le ultime notizie di, è un obiettivo die Atalanta, con la Roma sempre sullo sfondo. Il 24enne attaccante, che appare destinato a tornare in Serie A dopo una sola stagione in Premier League, è da tempo ...Non ci sono alternative, Sommer gioca e l'aspetta . LA CLAUSOLA - Perché allora l'non paga la clausola E' a più riprese emerso l'interrogativo legato alla motivazione per cui l'...... figlio di Simone, tecnico dell', brillantemente laureatosi all'University of Westminster e desideroso di intraprendere la carriera di procuratore. Simone Inzaghi (LaPresse) -Con Scamacca sempre più vicino all’Inter, il tecnico portoghese e il connazionale Tiago ... ha spinto José Mourinho a buttarsi sul calciomercato in cerca di un profilo di rilievo per dare nuova linfa ...Su Scamacca è piombata l'Inter: duello con la Roma per l'attaccante, balzato in pole sugli altri profili accostati ai nerazzurri. Dopo aver mollato definitivamente Lukaku, l'Inter… Leggi ...