Calciomercato | Inter punta su Scamacca Si complica la pista Sommer

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – L’super l’attacco. Sila: per Tuchel il portiere è indispensabile per il suo Bayern. In casa Juve torna di attualità Lukaku con un clamoroso scambio: l’attaccante belga più 50 milioni al Torino e Vlahovic al Chelsea. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

La Curva Nord La Curva Nord, che ha rinnovato il suo gemellaggio con gli ultras dell', è scesa in campo per contestare il presidente Lotito. Il tifo più caldo della Lazio è da sempre avversa al ...SCUDETTO - 'Per lo Scudetto ci sono 5 - 6 squadre, come l'anno scorso e due anni fa: Napoli,, Juve, Lazio e Roma. Sarà difficile, ma siamo molto carichi'Commenta per primo La Roma cerca un attaccante sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport , tra le alternative si fa il nome dello svincolato Alexis Sanchez , 34enne cileno ex

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve vicina a Lukaku per Vlahovic, l'Inter accelera per Samardzic. C'è Marcos ... Sport Fanpage

I tabloid sono realmente ossessionati dalla vita dei reali, quindi riescono a leggere fra le righe e a cogliere inedite sfumature circa i rapporti inter-familiari e interpersonali. In questo scenario ...Calciomercato Inter, continua la pista Sommer: Inzaghi vuole l'erede di Onana ma si attende la risposta del Bayern Monaco ...