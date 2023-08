Calciomercato | Inter punta su Scamacca Si complica la pista Sommer

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – L’super l’attacco. Sila: per Tuchel il portiere è indispensabile per il suo Bayern. In casa Juve torna di attualità Lukaku con un clamoroso scambio: l’attaccante belga più 50 milioni al Torino e Vlahovic al Chelsea. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.