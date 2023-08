Calciomercato | Berardi via dal Sassuolo? Carnevali | ' È la nostra bandiera'

A margine della presentazione della rosa 2023/24 il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parla del capitano Domenicae delle sirene di. Guarda il ...Commenta per primo Il sognorischia di restare proibito per Atalanta e Lazio, che valutano delle alternative più percorribili. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , la Lazio segue lo svedese Karlsson dell'AZ Alkmaar,...Un tormentone quello di, perché da allora se ne è parlato a ogni sessione di mercato, estiva e non. Cartellino e ingaggio sono sempre stati troppo alti perché l'idea prendesse forma, ma lo ...Il primo frutto del compromesso fra Sarri e Lotito è a un passo: stamattina il presidente ha già dato il via allo scambio di documenti fra la Lazio e il Midtjylland ...Che qualcosa stesse per accadere su quel palco lo si sentiva, era nell’aria. Sarà per intuito, o semplicemente per i (numerosi) precedenti, fatto sta che lasciare il microfono a Domenico Berardi in pu ...