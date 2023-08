Calcio | ora l’addio di Buffon è ufficiale | Finisce qua | mi hai dato tutto

... invece, Buffon è tornato in Serie B per dare una mano al Parma, la società che lo ha lanciato nelche conta. Dopo 43 partite con i ducali, è arrivata l'di dire basta. leggi anche Uefa: ...... sfidati sul mitico campo dadi Sant'Ilario , borgo in altura sopra Marina di Campo, aria di ... Rio Marina, ci vuole un'e mezza, come scoprii sulla mia pelle una volta che sbagliai imbarco a ...... la società che lo ha lanciato nelche conta. Dopo 43 partite con i ducali,l'addio. 2 agosto 2023 Gallery correlate Timothy Weah Nicolò Fagioli Achraf Hakim Angel Di Maria Arkadiusz Milik ...

Calcio, Gigi Buffon pronto per l'addio al calcio giocato. Ora un ruolo in Nazionale per lui OA Sport

Il saluto del Parma: 'Gigi per sempre'. Malagò: 'Futuro in Nazionale Presto parlarne'. Da Bonucci a Dybala: tutti i messaggi del mondo del calcio ...E ora Il futuro porta alla Nazionale ... il Presidente Kyle Krause – una delle persone migliori che ho conosciuto nel mondo del calcio – e i direttori della Società, ché mi avevano chiesto ...